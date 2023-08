Iluminacja Świąteczna w stylu retro. Tak w tym roku będzie ozdobiona Warszawa na święta. Ratusz pokazał projekt

- Co prawda upały nie odpuszczają, ale uspokajam, że to nie fatamorgana. To wizualizacje nowej odsłony świątecznej iluminacji, która ozdobi już w grudniu Warszawę. Właśnie podpisaliśmy kolejną umowę z firmą Multidekor, która tak jak w poprzednich latach, przedstawiła nam najlepszą ofertę. Podwarszawskie przedsiębiorstwo zapewni nam nie tylko wyjątkowy, świąteczny klimat świetlnymi ozdobami w reprezentacyjnych miejscach stolicy, ale też zadba o klimat - korzystając z energooszczędnych rozwiązań. – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.