Imieniny Adolfa. Kiedy są imieniny Adolfa? Najbliższe imieniny wypadają 17.06. Wiersze na imieniny

Jaki jest Adolf?

Adolf to imię pochodzenia germańskiego. Imieniny Adolfa obchodzimy 11, 14 lutego, 17, 19 kwietnia, 17 czerwca, 21 sierpnia, 4, 16 grudnia.

Adolf ma szerokie grono wielbicielek. Kobiety szaleją za nim, gdyż jest bardzo szarmancki, uwodzicielski i czarujący. W związku najważniejsze jest dla niego wyrozumiałość oraz zrozumienie. Nie poświęci dla związku i rodziny swoich celów ambicjonalnych. Praca zawsze będzie dla niego najważniejsza. Nie jest oziębłym mężczyznom. Swojej partnerce okazuje wiele czułości.

Wierszyki na imieniny Adolfa

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Adolfowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

