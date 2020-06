Imieniny Adriany 8.06. Jakie życzenia imieninowe dla Adriany? Życzenia imieninowe dla Adriany

Jakie jest pochodzenie imienia Adriana?

Adriana pochodzi z języka łacińskiego i jest odpowiednikiem męskiego imienia Adrian. Imieniny Adriany obchodzimy 9 stycznia, 4 marca.

Adriana jest bardzo inteligentną i twórczą kobietą. Świetnie czuje się z zawodach zarówno związanych ze sztuką, jak i tych wymagających analitycznego myślenia. Jest bardzo spokojna i cierpliwa. W towarzystwie raczej więcej słucha niż sama mówi. Stale obserwuje i przysłuchuje się wszystkim. Ma wyczucie do ludzi i osoby fałszywe wyczuwa na kilometr. Nie da się jej oszukać.

Adriano! W dniu imienin życzymy Ci wszystkiego najlepszego.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Adriany

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

