Imieniny Adriany 8.06. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Adrianie? Oryginalne życzenia imieninowe

Imieniny Adriany - jakie cechy charakteru może mieć osoba o tym imieniu

Adriana pochodzi z języka łacińskiego i jest odpowiednikiem męskiego imienia Adrian. Imieniny Adriany obchodzimy 9 stycznia, 4 marca.

Adriana jest bardzo inteligentną i twórczą kobietą. Świetnie czuje się z zawodach zarówno związanych ze sztuką, jak i tych wymagających analitycznego myślenia. Jest bardzo spokojna i cierpliwa. W towarzystwie raczej więcej słucha niż sama mówi. Stale obserwuje i przysłuchuje się wszystkim. Ma wyczucie do ludzi i osoby fałszywe wyczuwa na kilometr. Nie da się jej oszukać.

Adriano! Składamy Ci radosne życzenia z okazji Twoich imienin.

Prześlij Adrianie miłe życzenia imieninowe

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.