Imieniny Aliny 16.06. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Alinie? Oryginalne życzenia imieninowe

Jaka jest osoba o imieniu Alina?

Alina pochodzi z języka niemieckiego, powstało jako zdrobnienie imion Adelajda i Adelina. Oznacza osobę, która zachęca do działania. Alina imieniny obchodzi 16, 17 czerwca, 28 lipca, 20 października, 16 grudnia.

Alina to kobieta prostolinijna, naturalna i przebojowa. Potrafi być bardzo uparta, ale nie lubi walczyć o swoją pozycję, dlatego najlepiej czuje się w wolnych zawodach. W życiu wybiera spokój oraz harmonię. Alina jest wspaniałą żoną i matką. O nic nie dba tak, jak o rodzinę. Od partnera oczekuję dużo ciepła i wsparcia. Alina nie wybacza zdrad. Sama jest wierna swoim ideałom. Nie warto podejmować prób okłamywania Aliny, ponieważ ta od razu odkryje kłamstwo. W przyjaźni również jest wierna do grobowej deski, choć trochę despotyczna. Lubi, gdy ludzie się jej słuchają i zgadzają z jej zdaniem.

Alino! W dniu imienin życzymy Ci wszystkiego najlepszego.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Aliny

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!