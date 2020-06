Imieniny Anny 9.06. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Anny?

Dla Anny w życiu najważniejsza jest rodzina. To jej życiowy cel. Anna lubi spokojne i ustatkowane życie, dlatego na męża poszukuje mężczyzny, który zapewni jej godny byt. Jest wspaniałą kandydatkę na matkę i żonę. Jest bardzo opiekuńczą kobietą. Jej mężczyzna musi jednak być bardzo cierpliwym człowiekiem, gdyż Anna zawsze twierdzi, że ma rację i nic nie jest w stanie tego zmienić. Anna jest bardzo pogodna, taktowna i rozmowna. Otacza się szerokim gronem przyjaciół, ponieważ nie znosi samotności. Zawsze służy dobrą radą i nigdy nie odwróci się od kogoś w potrzebie. Anna świetnie odnajdzie się w roli nauczyciela czy pedagoga. Zawodami odpowiednimi dla niej będą również zajęcia w branży filmowej, rękodzieło oraz inne związane ze sztuką.

Anno! Składamy Ci życzenia imieninowe.

Wyślij Annie radosne życzenia na imieniny

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!