Imieniny Antoniny 12.06. Oryginalne życzenia imieninowe dla Antoniny. Kiedy są imieniny Antoniny?

Imieniny Antoniny - skąd się wzięło to imię?

Imię Antonina ma rodowód łaciński, a jego znaczenie to pochodząca z rodu Antoniuszów. Jest to także żeński odpowiednik imienia Antoni. Patronką Antonin jest święta Antonina z Nicei. Kiedy są imieniny Antoniny? Antonina może obchodzić imieniny 25 lutego, 12 marca, 3 maja, 4 maja, 12 czerwca i 31 października. Solenizantce składane są życzenia imieninowe od bliskich osób. Jest to bardzo miły zwyczaj, który wywołuje uśmiech i radość. Życzenia na imieniny są składane osobiście, poprzez smsy, kartki imieninowe oraz telefonicznie.

Antonina lubi czuć się bezpiecznie, dlatego nie jest chętna do zmian. Wiąże się z tym również niechęć do podejmowania ryzyka, woli sytuacji znane i oswojone. Jest ostrożna w kontaktach z innymi osobami, nie za szybko przekonuje się do innych ludzi. Nie lubi słyszeć słów krytyki o sobie, często są rozpamiętuje. Jest szczera i ambitna, jednak nie wywyższa się ponad innych. Ceni sobie rodzinę i bliskich przyjaciół, można na niej polegać. Jest bardzo pomocna i bezinteresowna.

Antonino! Składamy Ci radosne życzenia z okazji Twoich imienin.

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....