Imieniny Antoniny 12.06. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Antoniny?

Jakie jest pochodzenie imienia Antonina?

Imię Antonina ma rodowód łaciński, a jego znaczenie to pochodząca z rodu Antoniuszów. Jest to także żeński odpowiednik imienia Antoni. Patronką Antonin jest święta Antonina z Nicei. Kiedy są imieniny Antoniny? Antonina może obchodzić imieniny 25 lutego, 12 marca, 3 maja, 4 maja, 12 czerwca i 31 października. Solenizantce składane są życzenia imieninowe od bliskich osób. Jest to bardzo miły zwyczaj, który wywołuje uśmiech i radość. Życzenia na imieniny są składane osobiście, poprzez smsy, kartki imieninowe oraz telefonicznie.

Antonina lubi czuć się bezpiecznie, dlatego nie jest chętna do zmian. Wiąże się z tym również niechęć do podejmowania ryzyka, woli sytuacji znane i oswojone. Jest ostrożna w kontaktach z innymi osobami, nie za szybko przekonuje się do innych ludzi. Nie lubi słyszeć słów krytyki o sobie, często są rozpamiętuje. Jest szczera i ambitna, jednak nie wywyższa się ponad innych. Ceni sobie rodzinę i bliskich przyjaciół, można na niej polegać. Jest bardzo pomocna i bezinteresowna.

Antonino! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

Prześlij Antoninie miłe życzenia imieninowe

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!