Imieniny Bernarda. Kiedy są imieniny Bernarda? Najbliższe imieniny wypadają 15.06. Życzenia i wierszyki imieninowe

Jaki jest Bernard?

Imię Bernard ma pochodzenie staroniemieckie. Imieniny Bernarda wypadają 12, 16, 19 stycznia, 7, 9, 16, 18 lutego, 12 marca, 14, 16 kwietnia, 20 maja, 1, 15, 29 czerwca, 2 lipca, 10, 11, 20, 21 sierpnia, 14 września, 14, 21 października, 4 grudnia.

Bernard jest osobą zdecydowaną i pewną siebie. Ma swoje własne zdanie na każdy temat i nie słucha rad innych ludzi. Nie jest bardzo towarzyski, ma małe grono zaufanych przyjaciół. Jest skryty i nie lubi się zwierzać ze swoich problemów i rozterek. Znajomi cenią go za uprzejmość i mogą na nim polegać. W pracy jest sumienny i systematyczny. Bardzo lubi zmiany i nowe wyzwania. Szybko rozwiązuje problemy i dąży do wyznaczonych celów. Najlepiej sprawdzi się w roli przywódcy.

Wiersze na imieniny Bernarda

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Bernardowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.