Imieniny Bogumiła. Kiedy są imieniny Bogumiła? Najbliższe imieniny wypadają 10.06. Wiersze z okazji imienin dla Bogumiła

Jaki jest Bogumił?

Bogumił pochodzi z języka słowiańskiego. Oznacza miłujący Boga. Bogumił imieniny obchodzi 13, 18 stycznia, 5 marca, 10 czerwca.

Bogumił to mężczyzna dobrze zorganizowany, zdyscyplinowany i pracowity. Nie zależy mu na rozgłosie, ale na szacunku. Można na nim polegać, bo zawsze wypełnia swoje obowiązki, nie wykorzystując do tego innych. Jest świetnym organizatorem, ale przez swoją nieśmiałość nie wychyla się. Jest człowiekiem bardzo lubianym i szanowanym. Nie gada, co mu ślina na język przyniesie. Jego wypowiedzi są bardzo wyważone. W towarzystwie woli słuchać niż mówić. Świetnie sprawdzi się w roli psychologa, tłumacza lub naukowca. Kobiety traktuje z należytym szacunkiem. Jest bardzo szarmancki. W związku potrafi być bardzo romantyczny. Nie zrani swojej wybranki, ponieważ nie wyobraża sobie skrzywdzić, tak ważnej i bliskiej mu osoby. Dzieci będzie wychowywał solidnie. W jego rodzinie na zabraknie spokoju, opanowania i dobrego wychowania oraz czułości.

Wiersze na imieniny Bogumiła

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Bogumiłowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.