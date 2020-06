Imieniny Bogumiły 10.06. Jakie życzenia złożyć Bogumile? Życzenia imieninowe dla Bogumiły

Imieniny Bogumiły - jakie jest pochodzenie tego imienia?

Bogumiła to żeńska forma imienia Bogumił. Oznacza miłującą Boga. Imieniny Bogumiły obchodzimy 13 stycznia, 18 kwietnia, 10 czerwca, 20 czerwca i 20 grudnia.

Bogumiła jest pełna wdzięku i uroku osobistego. Świetnie czuje się w każdym towarzystwie. Bardzo szybko dojrzewa i posiada mądrość życiową. Lubi pracować, uczyć i rozwijać się. Może osiągnąć wiele sukcesów zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Bogumiła jest wspaniałą kandydatką na matkę i żonę. Zadba o rodzinną atmosferę i ognisko domowe. W mężczyznach ceni inteligencję oraz subtelne podejście do kobiet. Z pogardą patrzy na mężczyzn, którzy są głośni, agresywni i wulgarni.

Bogumiło! Składamy Ci życzenia imieninowe.

Prześlij Bogumile miłe życzenia imieninowe

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

