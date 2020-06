Imieniny Czesława. Kiedy są imieniny Czesława? Najbliższe imieniny wypadają 12.06. Życzenia i wierszyki na imieniny

Jaki jest Czesław?

Czesław to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza tego, który zasługuję na cześć i sławę. Czesław imieniny obchodzi 12 stycznia, 12 lutego, 19, 20 kwietnia, 21 maja, 12 czerwca, 13, 15, 17, 20, 30 lipca, 2 września.

Czesław jest mężczyzną życzliwym, towarzyskim i zawsze uśmiechniętym. Chociaż dla każdego ma dobre słowo i zawsze jest skory do pomocy, sam nie lubi opowiadać o swoich problemach. Nawet w najgorszych chwilach w życiu, mówi z uśmiechem i przekąsem. Własne problemy rozwiązuje w samotności. Nie brakuje mu przyjaciół. Czesław nie jest łamaczem kobiecych serc. Liczy się z uczuciami innych. To mężczyzna, dla którego związek oznacza przede wszystkim partnerstwo. Nie jest typem zdobywcy. Czesław jest bardzo szczery i zawsze można na nim polegać. Będzie oparciem dla swojej kobiety.

Życzenia na imieniny Czesława

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Czesławowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...