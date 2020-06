Imieniny Czesławy 12.06. Jakie życzenia złożyć Czesławie? Życzenia imieninowe dla Czesławy

Jakie jest pochodzenie imienia Czesława?

Czesława to żeńska forma imienia Czesław. Czesława imieniny obchodzi 12 stycznia, 19 kwietnia, 21 maja, 20 lipca, 2 września.

Czesława to kobieta bardzo spokojna i stateczna. Nie lubi się kłócić i smucić. Każdego obdarza uśmiechem i jest bardzo dobrze odbierana przez wszystkich. Jej ostoją jest dom i rodzina. Od najbliższych czerpie siłę. Sama z siebie też daje najbliższym dużo wsparcia. Nie oczekuje od męża dbania o wszystko. Dla niej małżeństwo jest partnerstwem na dobre i na złe. Czesława wybiera zawody, które związane są z niesieniem pomocy lub z kontaktem z drugim człowiekiem. Bardzo ciężko ją wyprowadzić z równowagi. Potrafi załagodzić każdy konflikt i rozbrajać swoim uśmiechem.

Czesławo! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...