Imieniny Dominiki 6.06. Jakie życzenia złożyć Dominice? Życzenia imieninowe dla Dominiki

Jakie cechy może mieć osoba o imieniu Dominika?

Imię Dominika ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Dominiki wypadają 22 stycznia, 5 lutego, 9 marca, 12 maja, 6 czerwca, 6 lipca, 4, 6, 8 sierpnia, 14 października, 27 listopada, 20, 29 grudnia.

Dominika jest osobą ambitną i sumienną. Umie radzić sobie ze wszystkimi problemami i nigdy się nie poddaje. Niestraszne jej ryzyko i podejmowanie trudnych decyzji. Ma swoje określone grono znajomych, ponieważ jest nieufna do nowych znajomości. Jest typem introwertyczki, która żyje we własnym świecie. W pracy Dominika jest konkretna i pracowita. Wyznacza sobie cele i zawsze podnosi sobie poprzeczkę. Nie straszna jest jej praca w stresie.

Dominiko! Składamy Ci radosne życzenia z okazji Twoich imienin.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Dominiki

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli, a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!