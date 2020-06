Imieniny Ewy 12.06. Jakie życzenia złożyć Ewie? Życzenia imieninowe dla Ewy

Ewa to odpowiedzialna, rozsądna i twardo stąpająca po ziemi kobieta. Jest również bardzo czuła i troskliwa. Poświęca się każdej pracy i wykonywanym przez siebie obowiązkom. Wiele swojego czasu poświęca potrzebującym. Czasami jednak potrzebuje chwili samotności. Zamykanie się w sobie pomaga jej nabrać nowych sił. Ewa to bardzo dobra kandydatka na żonę i matkę. Tak, jak w pracy, również w domu jest oddana i poświęca się dla najbliższych. Może być czasem zaborcza i zazdrosna, wynika to jednak z tego, iż Ewa chce dla najbliższych, jak najlepiej. Ewa nie jest duszą towarzystwa. Nie ufa ludziom, którzy robią wszystko, by skupić uwagę na sobie. Jako przyjaciółka jest bardzo oddana, ale przyjaciół dobiera niezwykle starannie. Ewa najlepiej odnajdzie się w zawodzie: pielęgniarki, lekarki lub nauczycielki.

Ewo! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.