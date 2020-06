Imieniny Feliksa. Kiedy są imieniny Feliksa? Najbliższe imieniny wypadają 11.06. Wierszyki z okazji imienin

Jaki jest Feliks?

Feliks to imię pochodzenia łacińskiego. Oznacza człowiek szczęśliwego. Feliks imieniny obchodzi 14 stycznia, 1 marca, 21 kwietnia, 30 maja, 11 czerwca, 12 lipca, 6, 20 listopada, 20 grudnia.

Feliks to mężczyzna z werwą. Ma głowę pełną pomysłów i chęci do działania. Nie lubi się nudzić i siedzieć w miejscu. Znajomi szanują go za jego otwartość i szczerość, chociaż nie rozumieją czasem jego szaleństwa. Feliks w związkach z kobietami jest bardzo wymagający. Sam otacza ukochaną czułością i daje jej poczucie bezpieczeństwa. Zależy mu na tym, aby jego partnerka potrafiła gotować i zajmować się domem, a on woli zadbać o komfort finansowy rodziny.

Wiersze na imieniny Feliksa

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Feliksowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.