Imieniny Florianny 2.06. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Floriannie? Oryginalne życzenia imieninowe

>Florianno z Warszawy! Składamy Ci radosne życzenia z okazji Twoich imienin.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Florianny

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

