Imieniny Jarosława. Kiedy są imieniny Jarosława? Najbliższe imieniny wypadają 7.06. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Jarosława

Jaki jest Jarosław?

Jarosław to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza tego, który słynie z porywczości i siły. Jarosław imieniny obchodzi 21, 25 stycznia, 25 lutego, 21, 25 kwietnia, 7 czerwca, 1 sierpnia, 27 listopada.

Głównymi zaletami Jarosława są: bystry umysł, organizacja i konsekwencja. Dzięki swojej ambicji może wiele w życiu osiągnąć. Jest bardzo wytrwały i pewny siebie, chociaż ociera się to o arogancję. Dąży do despotycznego przewodzenia innymi, a cel jest dla niego tak istotny, że jest w stanie posunąć się do działań niegodnych. Nie szczędzi krytyki innym, przez co często wchodzi w konflikty z ludźmi z pracy. Jarosław nie ufa kobietom, przez co ciężko stworzyć mu dobry związek. Woli wybierać samotność, ponieważ nie potrafi zaakceptować niedoskonałości drugiej osoby. Jarosław lubi, gdy wszystko układa się perfekcyjnie.

Życzenia na imieniny Jarosława

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Jarosławowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.