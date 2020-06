Imieniny Jolanty 15.06. Życzenia imieninowe dla Jolanty. Kiedy są imieniny Jolanty?

Imieniny Jolanty - jakie cechy przypisywane są osobie o tym imieniu?

Jolanta pochodzi z języka greckiego. Oznacza skromna i delikatna. Imieniny Jolanty świętujemy 15, 17 czerwca, 4 lipca, 15 września, 17 grudnia.

Jolanta jest kobietą opanowaną i ostrożną. Dzięki temu szybko odnajduje się w trudnych sytuacjach i stawia czoła napotkanym problemom. Jolanta jest ekstrawertyczką. Kocha spotkania towarzyskie i jest świetną rozmówczynią. W związkach jest oddaną partnerką i wymarzoną kochanką. Jak się zakocha, to zdobędzie. Jeśli przestanie jej zależeć, szybko zrezygnuje. Dba o dom oraz rodzinę. Uwielbia przyjmować gości, a ma ich często. Przyjaciele często szukają u niej rady, bo jest empatyczna i chętnie pomaga innym. Jolanta liczy się również z opinią innych.

Jolanto! W dniu imienin życzymy Ci wszystkiego najlepszego.

Życzenia imieninowe dla Jolanty

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!