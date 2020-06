Imieniny Kacpra. Kiedy są imieniny Kacpra? Najbliższe imieniny wypadają 12.06. Życzenia imieninowe

Jaki jest Kacper?

Imię Kacper pochodzi z języka perskiego, od słowa oznaczającego skarbnika. Kacper imieniny obchodzi 2, 6 stycznia, 12 czerwca, 26 września, 28 grudnia.

Kacper to silny i niezależny mężczyzna, który twardo stąpa po ziemi. Zawsze ma swoje zdanie i nie podążą za tłumem. Fascynują go podróże i stara się odkrywać nowe zakątki świata. W towarzystwie lubiany błyszczeć, jest lubiany i dowcipny. Jednak nie odkrywa swojej prawdziwej natury i nie lubi się zwierzać, jest raczej zamknięty w sobie. W uczuciach jest dosyć narwany i pociągają go przygody. W domu wszystko musi być perfekcyjne i idealne, a racje może mieć tylko on. Kacper wybiera zawody, które stwarzają duże możliwości. Świetnie sprawdzi się jako lotnik, podróżnik lub sportowiec.

Wiersze na imieniny Kacpra

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Kacprowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.