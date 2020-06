Imieniny Laury 17.06. Jakie życzenia wybrać dla Laury? Życzenia imieninowe idealne na sms

Imieniny Laury - jakie cechy przypisywane są osobie o tym imieniu?

Laura imieniny obchodzi 17 czerwca, 3 września, 8, 19 października. Laura jest przede wszystkim bardzo zaradna oraz empatyczna. Kobieta o tym imieniu jest pozytywnie nastawiona do życia, potrafi rozwiązać każdy problem. Lubi być doceniania i stawiana za wzór.

Laura jest również bardzo szalona i szybko się zakochuje. To kobieta, która złamała nie jedno serce, oraz nie raz cierpiała sama z powodu miłości. Kiedy jednak zwiąże się na stałe jest bardzo wierna i oddana. Rodzina jest dla niej bardzo ważna. Dzięki swojej zaradności nie wpada w tarapaty. Ponieważ Laura jest kobietą przebojową, takimi ludźmi lubi się też otaczać. Mimo iż jest bardzo wesoła, szalona i zawsze uśmiechnięta nie znosi krytyki, chociaż sama jest bardzo krytyczna wobec innych. Laura świetnie czuje się w zawodach związanych z podróżowaniem. Nie lubi nudnej pracy, żeby czuła się spełniona zawodowo musi dużo się dziać.

Lauro! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

Prześlij życzenia imieninowe dla Laury

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!