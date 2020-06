Imieniny Leona. Kiedy są imieniny Leona? Najbliższe imieniny wypadają 12.06. Wiersze na imieniny dla Leona

Jaki jest Leon?

Leon pochodzi z języka łacińskiego. Odważa mężczyznę odważnego, jak lew. Leon imieniny obchodzi 20 lutego, 14 marca, 19, 22 kwietnia, 12, 28 czerwca, 3, 17, 20 lipca, 10, 16 listopada.

Miłość dla Leona jest najważniejsza. To bardzo uczuciowy mężczyzna. Jego zmysłowość przyciąga kobiety niczym magnes. Leon dąży do małżeństwa, bo docenia wygody małżeńskiego życia u boku kochającej i troskliwej partnerki. Leon za oddanie partnerki odwdzięcza się gorącym uczuciem, czułością i ciągłym zabieganiem o swoją kobietę. Nigdy nie stawia pracy ponad swoją rodzinę. Leon dzięki swojej wrażliwości dobrze czuje się w zawodach związanych ze sztuką.

Życzenia na imieniny Leona

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Leonowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!