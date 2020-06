Imieniny Mieczysława. Kiedy są imieniny Mieczysława? Najbliższe imieniny wypadają 12.06. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Mieczysława

Jaki jest Mieczysław?

Mieczysław to imię, które pochodzi z języka starosłowiańskiego. Najprawdopodobniej oznacza: ten, który mieczem zdobywa sławę. Mieczysław imieniny obchodzi 1 stycznia.

Mieczysław to ambitny, uparty i wytrwały mężczyzna, co gwarantuje mu mnóstwo sukcesów na ścieżce zawodowej. Jest bardzo inteligentny a do tego pracowity i uparcie dąży do wyznaczonych przez siebie celów. A poprzeczkę zawsze ustawia wysoko! Sprawdzi się w roli kierownika surowego, ale sprawiedliwego. Zawsze stara się dojść do prawdy. Jest niestety zbyt ufny, co potrafi go zgubić. Ludzie, którzy to wiedzą, często to wykorzystują. Mieczysław nie posiada szerokiego grona przyjaciół, ponieważ czas wolny woli przeznaczać na doskonalenie siebie, realizowanie swoich pasji oraz poświęcanie się dla rodziny. Mieczysław jest dobrym partnerem. Nie uchyla się od obowiązków domowych, lubi wpierać swoją partnerkę. Życie u jego boku jest spokojne, ciche i poukładane.

Wierszyki na imieniny Mieczysława

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Mieczysławowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.