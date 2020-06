Imieniny Mieczysława. Kiedy są imieniny Mieczysława? Najbliższe imieniny wypadają 12.06. Wiersze z okazji imienin

Jaki jest Mieczysław?

Mieczysław to imię, które pochodzi z języka starosłowiańskiego. Najprawdopodobniej oznacza: ten, który mieczem zdobywa sławę. Mieczysław imieniny obchodzi 1 stycznia.

Mieczysław to ambitny, uparty i wytrwały mężczyzna, co gwarantuje mu mnóstwo sukcesów na ścieżce zawodowej. Jest bardzo inteligentny a do tego pracowity i uparcie dąży do wyznaczonych przez siebie celów. A poprzeczkę zawsze ustawia wysoko! Sprawdzi się w roli kierownika surowego, ale sprawiedliwego. Zawsze stara się dojść do prawdy. Jest niestety zbyt ufny, co potrafi go zgubić. Ludzie, którzy to wiedzą, często to wykorzystują. Mieczysław nie posiada szerokiego grona przyjaciół, ponieważ czas wolny woli przeznaczać na doskonalenie siebie, realizowanie swoich pasji oraz poświęcanie się dla rodziny. Mieczysław jest dobrym partnerem. Nie uchyla się od obowiązków domowych, lubi wpierać swoją partnerkę. Życie u jego boku jest spokojne, ciche i poukładane.

Życzenia na imieniny Mieczysława

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Mieczysławowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

