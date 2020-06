Imieniny Norberta. Kiedy są imieniny Norberta? Najbliższe imieniny wypadają 6.06. Wierszyki imieninowe

Jaki jest Norbert?

Norbert pochodzi z języka staroniemieckiego. Norbert imieniny obchodzi 6 czerwca.

Norbert to niepoprawny romantyk i wrażliwiec. Boi się zranienia i ma problemy z otwarciem się na nowe znajomości. Nie jest typem kobieciarza. Związek musi zacząć się od solidnej przyjaźni. Nie jest również skłonny do zdrad. Życie u jego boku jest spokojne i stateczne. Jego żona może liczyć na wiele czułości i miłości. Norbert wybiera zawody spokojne, nie wymagające ciągłego przebijania się i walki o stołki. Nie zależy mu na wielkich sukcesach. Przy wyborze zawodu kieruje się swoimi zainteresowaniami. Minimum przyjemności z wykonywanej pracy i zapewnienie bytu rodzinie mu wystarczy.

Wiersze na imieniny Norberta

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Norbertowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!