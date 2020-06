Imieniny Roberta. Kiedy są imieniny Roberta? Najbliższe imieniny wypadają 7.06. Najpiękniejsze życzenia imieninowe

Jaki jest Robert?

Robert to imię pochodzenia starogermańskiego, od imion Rodebert, Rupert, Ruprecht, Rupprecht, składających się ze słów hrod (sława, chwała) i beraht (błyszczący). Oznacza: sławny, znakomity zdobytą sławą. Imieniny Roberta świętujemy 4, 24, 26 stycznia, 21 lutego, 16, 17, 29 kwietnia, 4, 13 maja, 6, 7 czerwca, 18 lipca, 16 sierpnia, 17 września, 15 listopada.

Robert to choleryk o silnej aktywności. Łatwa wybucha i denerwuje się. Robert to mężczyzna, który łatwo ulega wpływom. Potrzebuje dużo akceptacji od otoczenia. Pragnie by go kochano i zapewniano o tym często. Nie narzeka na brak powodzenia u kobiet. Potrafi być bardzo uwodzicielski. Ma jednak podwójną moralność i nie radzi sobie z przestrzeganiem wyznawanych zasad. Ma silną potrzebę bycia samcem alfa. Nie lubi, kiedy kobieta chce za niego o czymś decydować. Robert lubi stawiać na swoim. W pracy lubi się spełniać. Jest pracowity i wytrwały. W karierze zawodowej nie napotyka raczej na problemy, skupia się na tym, co powinien robić. Wynika to również z tego, że Robert chce być podziwiany i chwalony.

Wiersze na imieniny Roberta

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Robertowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.