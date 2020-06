Imieniny Sylwestra. Kiedy są imieniny Sylwestra? Najbliższe imieniny wypadają 9.06. Życzenia i wierszyki na imieniny Sylwestra

Jaki jest Sylwester?

Sylwester jest imieniem pochodzenia łacińskiego. Sylwester imieniny obchodzi 2 stycznia, 26 września, 26 października, 26 listopada, 31 grudnia.

Sylwester to czarujący i wrażliwy mężczyzna. Poszukuje partnerki, która stale będzie go zapewniała o swojej miłości. Jeśli nie będzie czuł się wspierany i kochany szybko odejdzie. Jeśli znajdzie odpowiednią wybrankę stworzy dom i rodzinę, które będą dla niego azylem. Sylwester jest bardzo towarzyski, nie znosi samotności. Źle się czuje, gdy musi spędzić samotne popołudnie. Jest lubiany i szanowany przez swoich znajomych. To otwarty i przyjazny mężczyzna, który szuka akceptacji u wszystkich. Również w pracy woli działania zespołowe i świetnie dogaduje się ze współpracownikami. Nie jest typem lidera. Ma głowę pełną pomysłu i ochoty do działania. Będzie dobrym przedstawicielem firmy lub rzecznikiem prasowym.

Wiersze na imieniny Sylwestra

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Sylwestrowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.