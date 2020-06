Imieniny Teodozji 11.06. Jakie życzenia wybrać dla Teodozji? Życzenia imieninowe idealne na sms

Jaka jest Teodozja?## Skąd wzięło się imię Teodozja?

Imię Teodozja ma pochodzenie greckie. Imieniny Teodozji wypadają 14 lutego, 2 kwietnia, 29 maja, 11 czerwca i 18 lipca.

Teodozja jest osobą inteligentną i pewną siebie. Ma swoje wyznaczone cele, do których dąży bez względu na konsekwencje. Ma swoje zdanie na wiele tematów. Cechuje ją pogoda ducha i energiczność. Jest towarzyska i chętnie poznaje nowych ludzi. Przyjaciele mogą liczyć na jej pomoc i dobrą radę. Można na niej polegać i powierzyć jej wiele tajemnic. W pracy jest zorganizowana i rzetelnie wykonuje swoje zadania. Chętnie zgłasza się do nowych projektów. Lubi zdobywać nową wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje. Z porażek potrafi wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.