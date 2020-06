Imieniny Teodozji 11.06. Jakie życzenia złożyć Teodozji? Życzenia imieninowe dla Teodozji

Imieniny Teodozji - jakie jest pochodzenie tego imienia?

Imię Teodozja ma pochodzenie greckie. Imieniny Teodozji wypadają 14 lutego, 2 kwietnia, 29 maja, 11 czerwca i 18 lipca.

Teodozja jest osobą inteligentną i pewną siebie. Ma swoje wyznaczone cele, do których dąży bez względu na konsekwencje. Ma swoje zdanie na wiele tematów. Cechuje ją pogoda ducha i energiczność. Jest towarzyska i chętnie poznaje nowych ludzi. Przyjaciele mogą liczyć na jej pomoc i dobrą radę. Można na niej polegać i powierzyć jej wiele tajemnic. W pracy jest zorganizowana i rzetelnie wykonuje swoje zadania. Chętnie zgłasza się do nowych projektów. Lubi zdobywać nową wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje. Z porażek potrafi wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Teodozjo! W dniu imienin życzymy Ci wszystkiego najlepszego.

Prześlij życzenia imieninowe dla Teodozji

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...