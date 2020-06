Imieniny Tobiasza. Kiedy są imieniny Tobiasza? Najbliższe imieniny wypadają 13.06. Życzenia i wierszyki na imieniny

Jaki jest Tobiasz?

Imię Tobiasz jest pochodzenia hebrajskiego. Imieniny Tobiasza wypadają 13 czerwca, 2 września oraz 2 listopada.

Tobiasz jest osobą zdecydowaną i samodzielną. Poradzi sobie w każdej sytuacji. Lubi zdobywać nową wiedzę i szybko się uczy. Ma wiele ciekawych zainteresowań. Jest towarzyski i przyjaciele mogą na nim polegać. Chętnie pomaga i służy dobrą radą. W pracy zawsze sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Ma świetną pamięć, co bardzo pomaga mu w codziennej pracy. Pomaga swoim współpracownikom i motywuje ich do pracy. Doskonale sprawdzi się jako kierownik lub przywódca grupy.

Wiersze na imieniny Tobiasza

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Tobiaszowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.