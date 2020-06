Imieniny Witolda. Kiedy są imieniny Witolda? Najbliższe imieniny wypadają 15.06. Najpiękniejsze życzenia imieninowe

Jaki jest Witold?

Witold to imię pochodzenia litewskiego. Oznacza tego, który chroni swój lud. Witold imieniny obchodzi 15, 25 czerwca, 12 października, 12 listopada.

Witold jest niezależnym mężczyzną, jednak ceniącym sobie opinie innych ludzi. Ciężko znosi krytykę i wszelkie porażki. Jest małomówny, ale gdy się odezwie, to tylko z sensem. Nie lubi rozmawiać o bzdurach. Liczą się dla niego wyższe ideały i cele. Jest mężczyzną z charyzmą i potrafi pociągnąć za sobą tłumy. Jest lubiany w towarzystwie, choć dla wszystkich wydaje się być zagadkowy. Niewiele mówi o sobie, przez co jest bardzo tajemniczy, a to przyciąga do niego kobiety.

Wiersze na imieniny Witolda

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Witoldowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.