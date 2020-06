Imieniny Władysławy 12.06. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Władysławy?

Jakie jest pochodzenie imienia Władysława?

Imię Władysława jest pochodzenia czeskiego i wywodzi się od męskiego imienia Władysław. Imieniny Władysławy wypadają 12,30 czerwca oraz 25 września.

Władysława jest osobą inteligentną, która ma swój temperament. Ma wiele ciekawych pomysłów, które z pasją realizuje. Jest bardzo towarzyska i ma wielu oddanych przyjaciół. Chętnie pomaga innym i udziela dobrych rad. Umie słuchać oraz jest życzliwa i sympatyczna. W pracy jest sumienna i z pasją wykonuje swoje obowiązki. Ma wiele oryginalnych pomysłów, którymi dzieli się z innymi. Lubi pracować w zespole, a najlepiej odnajduje się w roli przywódczyni.

Władysławo! Składamy Ci radosne życzenia z okazji Twoich imienin.

Życzenia imieninowe dla Władysławy

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!