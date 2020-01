Imprezy firmowe w Warszawie. Gdzie organizować, kiedy zamawiać catering?

Organizacja w biurze lub wynajętym lokalu

Niektórzy zwykli mawiać, że udana impreza firmowa w Warszawie, to tylko ta zorganizowana w jakimś drogim i modnym lokalu, bo liczy się gest i rozmach. Tymczasem doświadczenie pokazuje, że naprawdę udane imprezy firmowe to takie, których miejsce jest dopasowane do charakteru i celu spotkania. Inaczej bowiem organizuje się wyjazdy motywacyjne i integracyjne, a inaczej eleganckie bankiety firmowe, szkolenia i konferencje. O ile modny klub może być odpowiednim miejscem dla spotkania integracyjnego, bo sprzyja wytworzeniu luźnej atmosfery wśród uczestników, o tyle na bankiet lub event biznesowy mający na celu pozyskanie nowych kontrahentów bardziej odpowiednim miejscem będzie restauracja. Imprezy firmowe typu jajeczko czy spotkanie opłatkowe, będące miłym gestem w stronę pracowników, z powodzeniem mogą być organizowane w siedzibie firmy.

Najważniejsze to zadbać o właściwą oprawę takiego spotkania, a więc smaczny catering i profesjonalny serwis. Na pewno warto tu skorzystać z pomocy firmy zajmującej się organizacją imprez firmowych w Warszawie. Wtedy będziemy mieć pewność, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik i tym samym spotkanie firmowe uda się w każdym calu.

Catering dla firm – ile to kosztuje?

Jeszcze do niedawna funkcjonowało przeświadczenie,że

to spory wydatek. Tymczasem w momencie, kiedy firmy cateringowe pojawiają się na rynku niczym grzyby po deszczu, koszt cateringu staje się coraz bardziej atrakcyjny i przystępny. Również oferta firm cateringowych w Warszawie jest coraz to bogatsza, bardziej zróżnicowana, elastyczna – po prostu o wiele lepsza niż jeszcze kilka lat temu. Duża konkurencja na rynku sprawia, że cennik cateringu nie przysparza już o zawrót głowy. Oczywiście cena cateringu uzależniona jest zarówno od menu i rodzaju serwowanych dań, jak również wielu innych kwestii, m.in. wielkości cateringu, a więc na ile osób ma być przygotowany poczęstunek. Pewne jest jednak to, że naprawdę warto podjąć się współpracy z firmą cateringową. Nie tylko po to, żeby zapewnić pracownikom stały catering (zamiast np. „pana kanapki” lub automatów z batonikami) ale również po to, aby w razie czego móc zwrócić się z prośbą o stosowny poczęstunek na bankiety firmowe, konferencje lub inne firmowe spotkanie.

Oferta firm cateringowych dla biznesu

Doświadczona firma cateringowa jest dziś na wagę złota. Potrafi uratować z niejednej opresji, zapewniając nie tylko właściwy poczęstunek, ale i odpowiedni serwis. A jak wiadomo okazji do spotkań w trakcie prowadzenia mniejszego lub większego biznesu, nigdy nie brakuje. Zawsze są jakieś bankiety firmowe, eventy i konferencje. Bardzo często w firmie organizowane są także spotkania z przyszłymi, potencjalnymi klientami, na których warto zrobić wrażenie. Profesjonalna firma cateringowa potrafi odpowiedzieć na nasze potrzeby i dopasować się do naszych potrzeb. Na pewno warto wybrać firmę oferującą szeroki wachlarz usług oraz zajmującą się organizacją imprez firmowych zarówno na miejscu w firmie, jak i poza nią. W ofercie dobrej firmy cateringowej powinien znaleźć się zarówno catering na konferencje, jak również bankiety oraz eventy o różnym charakterze.

Catering na eventy i bankiety firmowe

Eventy i bankiety firmowe w Warszawie zazwyczaj są organizowane z rozmachem. Konkurencja nie śpi, więc warto trzymać rękę na pulsie. A im lepiej zaprezentujemy się przed naszymi współpracownikami i kontrahentami, tym większa szansa na sukces. Catering na eventy biznesowe to dziś bardzo popularna usługa w Warszawie. Wynika to poniekąd z tego, że przygotowanie takiego wydarzenia stanowi ogromne wyzwanie logistyczne, szczególnie gdy mamy do czynienia z konferencją na kilkaset osób. Pęd za idealnym miejscem, profesjonalnym nagłośnieniem oraz troska o komfort zaproszonych gości – to wszystko wymaga czasu, którego może później zabraknąć na zaplanowanie stosownego menu. To samo tyczy się bankietów firmowych. Decydując się na profesjonalny catering dla firm sami sobie dajemy gwarancję sukcesu. Nie od dziś bowiem wiadomo, że poczęstunek jest ważnym elementem składowym spotkania biznesowego. Co ciekawe, w większości przypadków wpływa na polepszenie wizerunku firmy w oczach klientów i pracowników. Warto w tym miejscu dodać, że catering dla firm – na bankiety oraz konferencje to wygodne rozwiązanie nie tylko dla dużych korporacji, ale także małych i średnich firm, które dbają o swój wizerunek, a podczas organizowania spotkań chcą wypaść profesjonalnie.

Catering na konferencje

Konferencje to dla wielu firm nieodłączny element działalności. Aby były wydarzeniem satysfakcjonującym dla zaproszonych gości, muszą być atrakcyjne pod wieloma względami. Poza odpowiednim miejscem, kompetentnymi prelegentami i profesjonalnymi materiałami, warto zadbać o poczęstunek, który będzie miłym gestem w stronę wszystkich uczestników konferencji. Organizując konferencję warto pamiętać, że jedzenie podczas tego rodzaju wydarzenia powinno być nie tylko smaczne, ale również zdrowe i pożywne. Co za tym idzie, szwedzki stół z paluszkami i krakersami zdecydowanie odpada. Z pomocą przychodzi catering na konferencje , który dostarczy nam zaufana i sprawdzona firma cateringowa. Dla takiej firmy to żaden wysiłek, a dla nas – ogromna wygoda. Oczywiście można by było zaprosić gości konferencji do restauracji, ale bardziej komfortowe jest z pewnością zapewnienie poczęstunku na miejscu.

Wilga Catering – dostawca cateringu w Warszawie

Cały czas podkreślamy jak ważne jest wybranie profesjonalnej i doświadczonej firmy cateringowej. W Warszawie taką firmą jest bez wątpienia Wilga Catering. Konferencje, bankiety lub eventy to dla niej żaden problem, gdyż Wilga specjalizuje się w dostarczaniu cateringu na tego typu wydarzenia. Również problemu nie stanowi organizacja imprez firmowych, która jest kolejną specjalnością tejże firmy. Zespół profesjonalistów zawsze zapina wszystko na ostatni guzik. Wilga Catering to nie tylko pyszne jedzenie dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji, ale także właściwy serwis i obsługa. To także profesjonalizm na najwyższym poziomie oraz bardzo atrakcyjny koszt cateringu. O tym, że jest to godna wypróbowania i współpracy firma cateringowa z Warszawy świadczą przede wszystkim pozytywne opinie zadowolonych klientów, które można znaleźć m.in. na stronie firmy. Co ważne, Wilga Catering świadczy usługi cateringowe w miejscach wybranych i wskazanych przez klienta, a także daje możliwość skorzystania z gościnności w jednej ze swoich trzech warszawskich restauracji.