Imprezy w Warszawie 11-15 sierpnia 2023. Będzie się działo w długi weekend! Oto najciekawsze wydarzenia Redakcja Warszawa

W nocy z 12 na 13 sierpnia warto będzie spojrzeć w niebo. Tej nocy można spodziewać się deszczu spadających gwiazd. Centrum Nauki Kopernik organizuje z tej okazji wspólną obserwację nieba. Wszyscy zainteresowani mogą wybrać się nad Wisłę, gdzie między centrum Nauki Kopernik a Pracownią Przewrotu Kopernikańskiego, będą czekały na nich teleskopy. Dla lepszego efektu wyłączona zostanie iluminacja Centrum Nauki Kopernik, planetarium, okolicznych mostów i innych obiektów. KIEDY: 12 sierpnia godz. 21.00-00.00 GDZIE: Zielony teren nad Bulwarami między Centrum Nauki Kopernik a Pracownią Przewrotu Kopernikańskiego WSTĘP: wolny Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>> Szymon Starnawski/archiwum Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Imprezy w Warszawie 11-15 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w długi weekend? Przed nami aż pięć dni przeróżnych wydarzeń! Nie tylko tych ściśle rozrywkowych, ale także związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknijcie w zdjęcie.