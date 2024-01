Imprezy w Warszawie 12-14 stycznia 2024. Co robić w weekend w stolicy? Oto najciekawsze propozycje Redakcja Warszawa

- Zapraszamy na giełdę płytową, która odbędzie się już 14 stycznia (niedziela) w klubie Stodoła w Warszawie. Organizatorami są: Antykwariat Grochowski, Antykwariat Tamka oraz sklep Music Fan - ogłaszają organizatorzy. KIEDY: niedziela 14 stycznia, 10:00 - 14:30 GDZIE: klub Stodoła WSTĘP: Wstęp 5 zł Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>> Jakub Steinborn Zobacz galerię (20 zdjęć)

Imprezy w Warszawie 12, 13, 14 stycznia 2024 roku. Co będzie się działo w styczniowy weekend? Najbliższe dni wypełnione będą przeróżnymi wydarzeniami. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na dni od 12 do 14 stycznia 2024. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.