Imprezy w Warszawie 15 - 17 września. Najciekawsze wydarzenia weekendu. Będzie się działo! Barbara Woźnica

Podczas Narodowego Dnia Sportu czeka na was wielki piknik rodzinny na błoniach PGE Narodowego. Organizatorzy przygotowali dla Was 20 000 metrów kwadratowych atrakcji, animacji, treningów, spotkań ze sportowcami! Na błoniach PGE Narodowego będą czekać na Was trzy strefy: polskich owoców i warzyw, sportowa, a także rodzinna. Pokazy gimnastyczne, wystawa pokazowych łodzi, warsztaty kulinarne, konsultacje z dietetykami, zawody sportowe, spotkanie z kucykami, zwiedzanie szybowca i wiele innych atrakcji. KIEDY: 17 września, godz. 12 - 17 GDZIE: PGE Narodowy WSTĘP: wolny Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>> Szymon Starnawski / archiwum Zobacz galerię (27 zdjęć)

Imprezy w Warszawie 15, 16, 17 września. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie najbliższy weekend w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe, imprezy gastronomiczne czy targi mody. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 15 do 17 września 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.