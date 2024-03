Imprezy w Warszawie 22-24 marca 2024. To będzie weekend pełen atrakcji. Najciekawsze wydarzenia Redakcja Warszawa

Dzielnica Wisła, Zarząd Zieleni i wolontariusze-pracownicy WWF Polska zapraszają na wspólne sprzątanie na Plaży Rusałka 23 marca. Jak zawsze, w podziękowaniu za Wasze zaangażowanie i dbałość o wspólną przestrzeń, dostaniecie rękawiczki i worki oraz wiślane plakaty Oli Jasionowskiej. Dodatkowo na plaży będzie czekał Galar Warsaw by Boat, żeby zabrać w krótki rejs widokowy, tych, którzy oddadzą worek z zebranymi śmieciami. Kiedy: sobota, początek o godz. 12 Gdzie: na Plaży Rusałka

Imprezy w Warszawie 22-24 marca 2024. Co będzie się działo w najbliższy weekend w stolicy? Jeśli zamierzacie pozostać w mieście, czekać na Was będą wystawy, koncerty, wyprzedaże, świetlne pokazy i wiele innych atrakcji. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich wydarzeń i atrakcji w Warszawie zaplanowanych na weekend 22-24 marca 2024. Co warto robić w Warszawie? Kliknijcie w zdjęcie i rozpocznijcie przegląd.