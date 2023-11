Imprezy w Warszawie 24, 25, 26 listopada. Co robić w weekend w stolicy? Przegląd najciekawszych wydarzeń Joanna Postrzednik

Imprezy w weekend w Warszawie. Co robić w stolicy od piątku do niedzieli? Sprawdziliśmy, jakie wydarzenia odbędą się 24, 25, 26 listopada 2023. Jest w czym wybierać. Szymon Starnawski / archiwum Zobacz galerię (38 zdjęć)

Imprezy Warszawa 24, 25, 26 listopada 2023. Jakie wydarzenia odbędą się w nadchodzący weekend w stolicy? Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was targi, kiermasze, koncerty, wystawy, świetlne pokazy i wiele więcej. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 24, 25, 26 listopada 2023. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i rozpocznij przegląd.