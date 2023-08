Imprezy w Warszawie 25-27 sierpnia 2023. Co robić w weekend w stolicy? Polecamy najciekawsze imprezy i wydarzenia Redakcja Warszawa

Największy festiwal muzyczny tego lata powraca! SBM FFESTIVAL zaprasza do niezapomnianych doświadczeń na Lotnisko Bemowo w Warszawie, a tego roku wydarzenie trwać będzie przez aż cztery dni – od 23 do 26 sierpnia 2023. Niesamowity line-up wypełni przestrzeń dźwiękami i emocjami. Na scenie zobaczymy takie gwiazdy, jak Solar & Białas, Guzior, Sobel, Kukon, Kinny Zimmer, Fukaj, Beteo, Chivas, Kabe x Miszel, Mata oraz wiele innych. Festiwal oferuje bogaty wybór biletów: jednodniowe, weekendowe oraz karnety. Są dostępne zarówno online poprzez Going. i eBilet, jak i w salonach Empik w całej Polsce. KIEDY:23-27 sierpnia GDZIE: Lotnisko Bemowo WSTĘP: od 128 żł Krystian Dobuszyński Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Imprezy w Warszawie 25, 26, 27 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w ostatni wakacyjny weekend? Najbliższe dni obfitować będą w przeróżne wydarzenia. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 25 do 27 sierpnia 2023. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.