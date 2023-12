Imprezy w Warszawie 29 grudnia - 1 stycznia. Przegląd wydarzeń na koniec i początek roku Barbara Woźnica

Roztańczona, szalona i niepowtarzalna… Taka będzie sylwestrowa noc na Bemowie! Urząd dzielnicy Bemowo zaprasza na imprezę sylwestrową przed ratuszem pod hasłem "Będzie pięknie!" Na dobry początek wszystkich uczestników wydarzenia rozgrzeje warszawski raper i producent muzyczny B.R.O ze swoim mega pozytywnym kawałkiem „Jeszcze będzie pięknie”. Gwiazdą wieczoru będzie niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej – Beata Kozidrak i zespół Bajm! Artyści zabiorą was w muzyczną podróż w rytm swoich największych przebojów, które wzruszają, chwytają za serca i łączą pokolenia. Imprezę poprowadzi i zmiksuje dziennikarz muzyczny i radiowiec DJ Pawelec. KIEDY: 31 grudnia, godz. 21 GDZIE: Ratusz Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70 WSTĘP: wolny Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>> Krystian Dobuszyński / archiwum Zobacz galerię (21 zdjęć)

Imprezy Warszawa 29, 30, 31 grudnia 2023 oraz 1 stycznia 2024 r. Jakie wydarzenia odbędą się w stolicy na przełomie grudnia i stycznia? Jeśli najbliższe dni spędzicie w Warszawie, to mamy dla Was przegląd najciekawszych wydarzeń. W mieście odbywać się będą koncerty, wystawy, spacery. Co robić w stolicy? Gdzie warto pójść? Wejdź w naszą galerię zdjęć i sprawdź.