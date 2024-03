Imprezy w Warszawie 29 marca - 1 kwietnia 2024. Co robić w świąteczny weekend w stolicy? Najciekawsze wydarzenia

Imprezy w Warszawie 29 marca - 1 kwietnia 2024

Święta Wielkanocne wypadają w najbliższy weekend 31 marca oraz 1 kwietnia, co daje nam naturalnie dłuższy odpoczynek. Jest to przede wszystkim czas spędzony wspólnie z najbliższymi, jednak jeśli chcecie urozmaicić sobie ten świąteczny weekend, to przygotowaliśmy dla Was listę najciekawszych atrakcji zaplanowanych w Warszawie. Jak wynika z prognozy pogody, w weekend ma być wyjątkowo ciepło i słonecznie, dlatego szczególnie polecamy spacery. Ale nie tylko! Oto harmonogram atrakcji na 29 marca - 1 kwietnia 2024.