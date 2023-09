Imprezy w Warszawie 29 września - 1 października. Co robić w weekend w stolicy? Oto najciekawsze propozycje

Roztańczony PGE Narodowy to wydarzenie, które zdobyło serca publiczności i stało się jedną z największych i najbardziej popularnych imprez w Polsce. Już 30 września 2023 roku kolejna edycja festiwalu zaprasza wszystkich miłośników tańca na niezapomnianą noc pełną rytmów, które znają wszyscy. Edycja festiwalu w 2022 roku otworzyła nowy rozdział i zadecydowała o ewolucji tego wydarzenia na każdym możliwym poziomie. Jednak w 2023 roku możemy się spodziewać jeszcze więcej emocji, blasku i zabawy na największym obiekcie sportowym w Polsce - PGE Narodowym. Hasło "Wszystkie oczy na Roztańczony" będzie dalej towarzyszyć festiwalowi, co oznacza, że organizatorzy zwracają uwagę na to, co słuchacie najczęściej i co sprawia, że wpadacie w idealny nastrój do tańca i zabawy. Line-up na ten rok jest imponujący i przyciągnie zarówno miłośników muzyki dance, jak i fanów polskiej sceny muzycznej. Na scenie PGE Narodowego wystąpią takie gwiazdy jak Edyta Górniak, Zenek Martyniuk, Boys, Piękni i Młodzi, Maryla Rodowicz, DODA, Smolasty, Majka Jeżowska oraz Blanka. To wydarzenie obiecuje być nie tylko muzycznym spektaklem, ale także niesamowitą imprezą taneczną, która porwie wszystkich uczestników do tańca. Nie przegapcie tej okazji, by roztańczyć się na największym festiwalu tańca w Polsce - Roztańczony PGE Narodowy! KIEDY: 30 września, godz. 19 GDZIE: PGE Narodowy WSTĘP: bilety od 109 zł

Krystian Dobuszyński