Imprezy w Warszawie 3 - 5 listopada. Wydarzenia, których nie możecie przegapić Barbara Woźnica

W sobotni wieczór Bazar Klub zaprasza na Halloweenowe Silent Disco. Organizatorzy szykują trzy kanały muzyczne: HITY WSPÓŁCZESNE - ENCR (Opole)ELECTRO SWING & ROCK'N'ROLL UNCLE_VERO (Białystok)HITY LAT 70-90 - ZMORA (Warszawa) KIEDY: 4 listopada, godz. 20 GDZIE: Bazar Club, ul. Jagiellońska 13 WSTĘP: 30 zł, płatne gotówką Anna Kaczmarz / archiwum Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Imprezy w Warszawie 3, 4, 5 listopada. Co będzie się działo w weekend? Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, garażówki czy targi. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 3 do 5 listopada 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.