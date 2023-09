Imprezy w Warszawie 30 września - 1 października. Gdzie wybrać się w weekend?

Po sezonie pełnym smaku i kulinarnych odkryć nadszedł czas na żegnanie lata w wielkim stylu. Nocny Market, który przez całe lato rozpieszczał podniebienia mieszkańców stolicy, szykuje się na swoje wielkie zakończenie. To wyjątkowa okazja, aby raz jeszcze delektować się różnorodnością kulinarnych smaków z całego świata. Nocny Market słynie z niesamowitych doznań kulinarnej podróży, którą można przeżyć, przechadzając się między stoiskami z jedzeniem. Tysiące spotkań, setki dań, niezapomniane chwile - to wszystko składa się na wyjątkową atmosferę tego miejsca. Nocny Market pożegna lato w szczególny sposób. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, które umilą to wyjątkowe wydarzenie. W piątek i sobotę, w godzinach od 17:00 do 01:00, odbędą się specjalne eventy na Drugim Peronie, które przeniosą uczestników w magiczną atmosferę letnich festiwali. Muzyka, taniec i wyjątkowe dania to tylko niektóre z atrakcji czekające na gości. Ponadto, podczas tego niezapomnianego weekendu, zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu NOCNE KOTY 2023, który wyłoni najbardziej wyjątkowe miejsca nocnego życia w stolicy. Nocny Market zaprasza wszystkich na to wyjątkowe wydarzenie, które będzie doskonałą okazją do żegnania lata i tworzenia nowych, kulinarnych wspomnień. To ostatni moment, aby cieszyć się smakami, które rozgrzeją serce przez całą nadchodzącą zimę. KIEDY: 29.09-1.10, godz. 17-1 (niedziela 16-23) GDZIE: Nocny Market, ul. Towarowa 3 WSTĘP: wolny

Aleksy Witwicki