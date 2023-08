Imprezy w Warszawie 4, 5, 6 sierpnia 2023. Co robić w weekend w stolicy? Redakcja Warszawa

Już w tę niedzielę przeniesiemy się w świat beztroskiej zabawy i artystycznych emocji podczas wyjątkowego wydarzenia o nazwie "Lato Pod Pałacem". Impreza odbędzie się na terenie Parku Świętokrzyskiego - terenów zielonych wokół Pałacu Kultury. Co nas czeka? Dzień rozpocznie rodzinny piknik, który poprowadzi nas w świat wyjątkowych aktywności, m.in. zapierający dech w piersiach pokaz iluzji Macieja Piskorza, kreatywne i budujące umiejętności warsztaty LEGO Masters oraz animacje i dmuchańce dla dzieci. Jednak to nie koniec! O godzinie 19:00 koncert "Spółki ZOO", ekipy raperów z nowoczesnym podejściem do ulicznej sceny muzycznej. Tuż po nich na scenie wystąpi duet Linia Nocna, czyli Monika "Mimi" Wydrzyńska i Mikołaj "Tribbs" Trybulec. Mimi, utalentowana wokalistka i autorka tekstów, spotka się na scenie z producentem i multiinstrumentalistą, Tribbsem, tworząc niepowtarzalne dźwięki elektronicznej muzyki. KIEDY: Niedziela, 6 sierpnia, godz. 14 GDZIE: Park Świętokrzyski WSTĘP: bezpłatny

Imprezy w Warszawie 4, 5, 6 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w wakacyjny weekend? Najbliższe dni obfitować będą w przeróżne wydarzenia. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 4 do 6 sierpnia 2023. Co robić w Warszawie?