Imprezy w Warszawie 4-7 czerwca 2020. Polecamy najciekawsze wydarzenia od czwartku do niedzieli

zobacz galerię (14 zdjęć) Już w najbliższy weekend food trucki zaparkują na Grochowie! W dniach 5-7 czerwca 2020 roku odbędzie się Grochowski Festiwal Streetfood'u, w ramach którego do stolicy przyjadą restauracje serwujące dania ze wszystkich zakątków świata. Wystawcy będą zaopatrzeni w opakowania na wynos, więc zamówione dania można zabrać do domu. Organizatorzy proszą gości o przestrzeganie zaleceń sanitarnich: zachowania odległości podczas składania zamówień oraz konsumpcji, korzystania z ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji i przebywania w wyznaczonych strefach konsumpcji. W obecnej sytuacji preferowana jest płatność kartą. KIEDY: Pt-nd (5-7.06), godz. 15:00 GDZIE: Stadion RKS Orzeł, ul. Podskarbińska 13 BILETY: wstęp bezpłatny fot. Paweł Wegner zobacz galerię (14 zdjęć)

Czwarty etap rządowego odmrażania gospodarki umożliwił organizację imprez, plenerowych pokazów filmowych, zlotów gastronomicznych i różnego rodzaju targów. To czas, abyśmy wrócili z weekendowymi przeglądami najciekawszych wydarzeń, jakie od lat przygotowujemy dla naszych Czytelników. Przejdź do galerii i sprawdź, co będzie działo się w Warszawie od czwartku do niedzieli 4-7 czerwca 2020 roku.