Imprezy w Warszawie 5 - 6 sierpnia 2023. Co robić w weekend w stolicy? Oto najważniejsze wydarzenia Redakcja Warszawa

W najbliższą niedzielę stołeczni rowerzyści po raz kolejny oddadzą hołd Powstańcom Warszawskim. Wszystko za sprawą Masy Powstańczej 2023 - przejazdu rowerowego ulicami miasta w hołdzie poległym bohaterom. Tym razem przejazd odbędzie się szlakiem II Obwodu Żoliborz. - Będziemy jechać obok historycznych miejsc związanych z powstańczym Żoliborzem, m.in. obok dawnego Chemicznego Instytutu Badawczego, który był jednym z głównych punktów wyprowadzania ataków niemieckich, Klasztoru i Gimnazjum ss. Zmartwychwstanek (w Powstaniu Szpital Polowy nr 100, następnie jeden z bastionów obrony Żoliborza – Twierdza Zmartwychwstanek), Parku im. Żołnierzy „Żywiciela” i pomnika Żołnierzy „Żywiciela”, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (reduta powstańcza), pl. Wilsona (który był m.in. miejscem koncentracji wychodzących oddziałów po kapitulacji) czy obok pomnika żołnierzy AK poległych w ataku na Dworzec Gdański (z rzeźbą Kobiety z Różą symbolizującą ból polskich kobiet, które utraciły na wojnie swoich mężów, synów i braci) - zapowiadają organizatorzy. KIEDY: Niedziela, 6 sierpnia, godz. 17 GDZIE: start w Parku Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego WSTĘP: Udział bezpłatny po rejestracji, rejestracja1944.pl Szymon Starnawski Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Imprezy w Warszawie 5, 6 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w wakacyjny weekend? Najbliższe dni obfitować będą w przeróżne wydarzenia. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 5 do 6 sierpnia 2023. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.