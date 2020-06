Imprezy w Warszawie 5-7 czerwca 2020. Polecamy najciekawsze wydarzenia weekendu

zobacz galerię (14 zdjęć) Letnia miejscówka na Polu Mokotowskim otwiera się już w ten piątek! Gorączkowe przygotowania do rozpoczęcia sezonu zaowocowały rychłą datą inauguracji. Jak zapowiadają organizatorzy - w tym roku skupiono się na tym, aby przygotować miejsce, gdzie każdy będzie mógł zapomnieć o wszelkich troskach dnia codziennego i zrelaksować się w zielonej przestrzeni. Na gości czekają przyszykowane leżaki i przystrzyżona trawa! Przez cały weekend w ogrodzie czekać nas będzie wiele nowości, atrakcji i niespodzianek. KIEDY: Piątek (5.06.2020), godz. 18:00 GDZIE: Iskra Pole Mokotowskie (ul. Wawelska 5) BILETY: wstęp bezpłatny fot. Ewelina Wójcik zobacz galerię (14 zdjęć)

Czwarty etap rządowego odmrażania gospodarki umożliwił organizację imprez, plenerowych pokazów filmowych, zlotów gastronomicznych i różnego rodzaju targów. To czas, abyśmy wrócili z weekendowymi przeglądami najciekawszych wydarzeń, jakie od lat przygotowujemy dla naszych Czytelników. Przejdź do galerii i sprawdź, co będzie działo się w Warszawie od czwartku do niedzieli 4-7 czerwca 2020 roku.