Imprezy w Warszawie 6 sierpnia 2023. Co robić w weekend w stolicy? Oto najważniejsze wydarzenia Redakcja Warszawa

Przez cały weekend w przestrzeniach eventowych Waldorffa25 na warszawskim Bemowie trwać będą psie targi "Sen nocy psiej". To doskonała okazja, by wziąć udział w niezwykłym psiakowym pikniku, który łączy się z ekscytującym pop-up storem pełnym wyjątkowych akcesoriów dla czworonożnych przyjaciół, pysznymi przysmakami i mnóstwem uroczych psich kolegów i koleżanek. Podczas wydarzenia można spodziewać się: rozkoszowania się psiakowym piknikiem w otoczeniu innych miłośników psów, zwiedzania ekskluzywnego pop-up sklepu oferującego różnorodne akcesoria i gadżety dla pupili, degustowania wyjątkowych przysmaków, które z pewnością zadowolą podniebienia nawet najbardziej wybrednych psiaków oraz spotkania z mnóstwem wspaniałych psiaków, gotowych do dzielenia się miłością i radością. KIEDY: Piątek-niedziela, 4-6 sierpnia GDZIE: Waldorffa25 WSTĘP: bezpłatny Szymon Starnawski Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Imprezy w Warszawie 5, 6 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w wakacyjny weekend? Najbliższe dni obfitować będą w przeróżne wydarzenia. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 5 do 6 sierpnia 2023. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.