Imprezy w Warszawie 9 - 10 grudnia. Co robić w weekend w stolicy? Sprawdzamy Barbara Woźnica

Królewski Ogród Światła w Wilanowie powrócił! Ulubiona jesienno-zimowa wystawa warszawiaków znów rozbłysnęła. W tym sezonie na odwiedzających Królewski Ogród Światła czeka wiele nowych instalacji i interaktywnych elementów. Po zmroku na wystawę zaprowadzi ich zupełnie nowy, 75-metrowy świetlisty tunel, w którym rozbrzmiewa muzyka klasyczna. Zobaczyć będzie można także znane z ubiegłorocznych edycji: bramę do ogrodu na dziedzińcu i muzyczno-świetlne atrakcje na tarasie dolnym barokowego ogrodu. KIEDY: do 29 lutego 2024 r. GDZIE: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 WSTĘP: poniedziałek - czwartek: 30 zł normalny i 20 zł ulgowy, weekendy (piątek-niedziela): 49 zł normalny i 30 zł ulgowy. Dzieci do lat 7 wchodzą bezpłatnie

Imprezy Warszawa 8, 9, 10 grudnia 2023. Jakie wydarzenia odbędą się w drugi grudniowy weekend w stolicy? Jeśli planujecie zostać w mieście to czekają na Was targi, kiermasze, koncerty, wystawy, świetlne pokazy i wiele więcej. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 8 do 10 grudnia 2023.